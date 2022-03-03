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خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي...

بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا "حتى لا يهدد أحد أمن روسيا"، مؤكدا أن الشعب الروسي يفتخر بالقوات المسلحة.

العالم ـ روسيا

وشدد بوتين خلال اجتماعه بمجلس الأمن الروسي على أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط وبالالتزام التام بالجدول الزمني".

وأشار إلى أن "الجيش الروسي قدم ممرا في أوكرانيا ووفر النقل حتى يتمكن المدنيون من المغادرة، لكن القوميين لا يسمحون بذلك".

وأضاف أن "هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين"، لافتا إلى أن "القوميبن في أوكرانيا يدفعون سكان المباني السكنية إلى وسط المباني، وينشرون الأسلحة في الطوابق السفلية والعليا، وهذا ما كان يفعله النازيون".

كما اتهم بوتين القوميين في أوكرانيا باحتجاز آلاف الطلاب كرهائن.

وتعهد الرئيس الروسي بأن تُخصص لجميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعا عن وطنهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية.

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