’بن سلمان’ يشعل مواقع التواصل مجددا.. ما جديده في التطبيع؟

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وقال بن سلمان، في مقابلة مطولة مع صحية "أتلانتيك" الأمريكية نشرت اليوم الخميس وتداولتها بالكامل وسائل إعلام سعودية مقربة من الحكومة، ردا على سؤال حول إمكانية أن تحذو المملكة حذو بعض الدول العربية الأخرى في منطقة الخليج الفارسي وتقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي قال بن سلمان: "الاتفاق بين دول مجلس التعاون هو ألا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي، أمني، اقتصادي من شأنه أن يلحق الضرر بدول مجلس التعاون الأخرى، وجميع دول المجلس ملتزمة بذلك، وما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى".

وأضاف بن سلمان: "إنهم يملكون الحق كاملا في القيام بأي شيء يرونه مناسبا للإمارات العربية المتحدة، أما بالنسبة لنا، فإننا نأمل أن تحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد قوله.

وقال ولي العهد السعودي إن بلاده" لا تنظر لـ"إسرائيل" كعدو لهم بل كحليف محتمل” في العديد من المصالح التي يمكن السعي لتحقيقها لافتا إلى وجوب حل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك.

تصريحات ولي العهد السعودي اثارت زوبعة من ردود الفعل المستنكرة والمنددة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العالمين العربي والاسلامي مؤكدين ان التطبيع مع الاحتلال الصهيوني خيانة للاسلام ولقبلة المسلمين الاولى المسجد الاقصى المبارك وللشعب الفلسطيني المظلوم الذي بات لوحده يدافع عن غلسطين ومقدساتها، مشددين على ان الشعب السعودي يرفض التطبيع مع هذا المحتل الغاصب وان بن سلمان هو من يدفع بالبلاد الى هذا الفعل الخياني .