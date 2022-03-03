الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الوفد الروسي المفاوض مع اوكرانيا: تقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات مع الوفد الاوكراني خلال الايام القادمة

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان ونظيره الايرلندي: قرار مجلس الامن حول اليمن لن يحل أزمة هذا البلد

مفاوضات رفع الحظر عن إيران في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية

بالفيديو.. طالبان تطلق عملية تفتيش واسعة للمنازل في أفغانستان

دبلوماسي ايراني يقدم ايضاحات حول التقرير الجديد لمدير الوكالة الذرية

دقلو: لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر

عاصفة ترابية تضرب محافظتي كربلاء والنجف بالعراق