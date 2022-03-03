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رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي : أوكرانيا وروسيا يمكن أن يجدا مخرجا من الحرب إذا عاملت الكرملين أوكرانيا بحسن نية

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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