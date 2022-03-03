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رويترز : مفاوض روسي يعلن مناقشة التنظيم السياسي المستقبلي للصراع في جولة المفاوضات مع الوفد الاوكراني

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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