دبلوماسي ايراني يقدم ايضاحات حول التقرير الجديد لمدير الوكالة الذرية

العالم - ايران

وقال غائبي في تصريح له مساء الخميس اثر اصدار تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي: هذا التقرير هو اول تقرير موسمي يقدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2022 لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وهو كما في السابق تقرير محدث اعتيادي من قبل الوكالة لاطلاع اعضائها على احدث التطورات وكذلك المعلومات الفنية الجديدة فيما يتعلق بالانشطة النووية الايرانية.

واضاف: ان التقرير اشار الى انه اثر المشاورات البناءة بين مدير عام الوكالة الذرية ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في 15 كانون الاول / ديسمبر 2021 ، تم اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال المراقبة والاشراف في اطار الاتفاق النووي في مجال نصب الكاميرات من جديد في منشاة "تسا" في كرج واثر ذلك اعلنت ايران بانها تعتزم انتاج انابيب محركات الطرد المركزي في مكان جديد في اصفهان بدلا عن كرج ومن ثم اتخذت الوكالة في 22 كانون الثنائي/يناير 2022 اجراءات المراقبة في هذا المكان وبطبيعة الحال فان هذه المعلومات ستبقى لدى ايران ولن توضع تحت تصرف الوكالة ما لم يتم التوصل الى اتفاق (في فيينا). وجاء في التقرير بان حجم المراقبة والتحقق من قبل الوكالة قد تاثر بشدة بسبب توقف ايران عن تنفيذ التزماتها النووية الواردة في الاتفاق النووي ومن ضمنها ان المعلومات ذات الصلة ستبقى لدى ايران ولن توضع تحت تصرف الوكالة.

واعلن غائبي بان التقرير اشار الى عدم امكانية الوصول الى بعض المواقع والقيود المفروضة على الوكالة منذ 23 شباط/فبراير 2021 والمتعلقة بالمعطيات وتسجيل المعلومات من قبل اجهزة المراقبة التابعة للوكالة واضاف: ان هذا الموضوع جاء بطبيعة الحال وفقا لتنفيذ قانون صون حقوق الشعب الايراني والمصادق عليه من قبل البرلمان.

وحول احدث التغييرات في انتاج وتخزين اليورانيوم الوارد في التقرير الاخير لمدير عام الوكالة وقال: ان التغييرات منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حتى 18 شباط/فبراير عام 2022 هي كالتالي:

• حجم 830.4 كغم من اليورانيوم (U-235) المخصب بنسبة حتى 2 في المائة اضيف الى احتياطيات ايران ليبلغ اجمالي الاحتياطي المخصب بنسبة 2 بالمائة 1390 كغم.

• حجم 839.1 كغم من اليورانيوم (U-235) المخصب بنسبة حتى 5 بالمائة اضيف الى احتياطيات ايران ليبلغ اجمالي الاحتياطي المخصب بهذه النسبة 1277.9 كغم.

• حجم 68.3 كغم من اليورانيوم (U-235) المخصب حتى نسبة 20 بالمائة اضيف الى احتياطيات ايران ليبلغ اجمالي الاحتياطي المخصب بنسبة 20 بالمائة 182.1 كغم.

• حجم 15.5 كغم من اليورانيوم (U-235) المخصب بنسبة 60 بالمائة اضيف الى احتياطيات ايران ليبلغ اجمالي الاحتياطي المخصب بنسبة 60 بالمائة 33.2 كغم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت في تقريرها بان احتياطيات ايران من اليورانيوم المخصب قد تجاوزت كثيرا الحد المسموح به.