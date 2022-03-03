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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية :لا أحد يستطيع أن يقول إنه تم التوصل إلى اتفاق حتى يتم حل جميع القضايا المهمة المتبقية
المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدات عن محادثات فيينا: محادثات فيينا ما زالت مستمرة والأخبار الجيدة المبكرة ليست بديلاً عن صفقة جيدة
مستشار وزير الداخلية الأوكراني: الدبابات الروسية دخلت بلدة بجوار محطة زابوريجيا النووية
رويترز : مفاوض روسي يعلن مناقشة التنظيم السياسي المستقبلي للصراع في جولة المفاوضات مع الوفد الاوكراني
رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي : أوكرانيا وروسيا يمكن أن يجدا مخرجا من الحرب إذا عاملت الكرملين أوكرانيا بحسن نية
الوفد الاوكراني المفاوض يؤكد مناقشة فتح ممرات انسانية مع الوفد الروسي خلال هذه الجولة من المفاوضات
الوفد الروسي المفاوض مع اوكرانيا: تقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات مع الوفد الاوكراني خلال الايام القادمة
بوتين: سيتم تخصيص مبالغ مالية ومدفوعات شهرية ومبالغ اضافية للعسكريين الذين قتلوا اثناء الاعمال القتالية
بوتين: الجنود والضباط الروسي يسعون للحيلولة دون سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء
بوتين: القوات المسلحة الروسية فتحت ممرات انسانية في كافة الاتجاهات ليتمكن المدنيين من المغادرة
مستشار وزير الداخلية الأوكراني: الدبابات الروسية دخلت بلدة بجوار محطة زابوريجيا النووية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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