المجر تخالف قرار الإتحاد الأوربي وترفض منح الأوكرانيين إقامة مؤقتة

العالم ـ أوروبا

ووفقا لـ"رويترز" أثارت المجر موجة من الخلاف في رد الاتحاد الأوروبي على العمليات العسكرية في أوكرانيا اليوم الخميس، بقولها إنها وحلفاءها في أوروبا الشرقية لا يؤيدون منح إقامة مؤقتة للفارين من الصراع.

وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، قالت في وقت سابق قبل اجتماع لوزراء الداخلية إنها تتوقع أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على خطة الحماية، التي تشمل حقوق الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، غيرجيلي غولياس، إن هناك قواعد لجوء واضحة في الاتحاد الأوروبي مطبقة بالفعل وأن المجر ستمنح وضع اللاجئ لكل شخص يفر من أوكرانيا.

وأضاف أن مجموعة "فيزجراد أربعة"، التي تضم أيضًا جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا، لم تدعم بشكل مشترك اقتراح المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم الحكومة التشيكية إن وزارة الداخلية تجري حاليا محادثات بشأن هذه المسألة.

وقالت يوهانسون إن ما يقرب من مليون شخص فروا بالفعل من أوكرانيا، ودخلت النساء والأطفال أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، وجميعها لها حدود برية مع أوكرانيا.

خطة الحماية المؤقتة التي اقترحتها اللجنة ستمنح تلقائيًا أولئك الفارين من أوكرانيا تصريح إقامة وإمكانية الحصول على العمل والرعاية الاجتماعية والسكن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وستنطبق تدابير الحماية على الأوكرانيين وأولئك الذين لديهم إقامة طويلة الأجل أو وضع اللاجئ في أوكرانيا، مما يمنعهم من الخضوع لإجراءات لجوء مطولة.

سيتم السماح لأولئك الذين يقيمون لفترات قصيرة في أوكرانيا بالدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وسيحصلون على المساعدة في العودة إلى ديارهم.