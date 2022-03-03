عبداللهيان ونظيره الايرلندي: قرار مجلس الامن حول اليمن لن يحل أزمة هذا البلد

العالم - ايران

سيمون كوفيني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان أشاد بالعلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية، كما تباحث الطرفان حول الازمة الاوكرانية وقضايا المنطقة والعالم.

عبداللهيان أكد من خلال الاشارة الى زيارة نظيره الايرلندي الى طهران الشهر الماضي واللقاء الذي جمع بينهم على هامش مؤتمر ميونخ الامني، أكد على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين بشكل مؤثر، وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية عبر وضع خارطة طريق مناسبة.

وحول مفاوضات رفع الحظر في فيينا، قال سيمون كوفيني ان على جميع الاطراف القيام بالخطوة الاخيرة والعمل على توفير أجواء الثقة للتوصل الى الاتفاق.

يتبع..