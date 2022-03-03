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عبداللهيان ونظيره الايرلندي: قرار مجلس الامن حول اليمن لن يحل أزمة هذا البلد

عبداللهيان ونظيره الايرلندي: قرار مجلس الامن حول اليمن لن يحل أزمة هذا البلد
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس، ان قرار مجلس الامن الأخير حول اليمن لن يساعد في حل الأزمة في هذا البلد،كما أشار نظيره الايرلندي ان بلاده لم تدعم قرار مجلس الامن وانها ترى ان الحوار في اليمن هو الحل، وعلى الامم المتحدة ان تساعد في حل أزمات البلدان التي تشهد فاجعة انسانية عبر الحوار.

العالم - ايران

سيمون كوفيني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان أشاد بالعلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية، كما تباحث الطرفان حول الازمة الاوكرانية وقضايا المنطقة والعالم.

عبداللهيان أكد من خلال الاشارة الى زيارة نظيره الايرلندي الى طهران الشهر الماضي واللقاء الذي جمع بينهم على هامش مؤتمر ميونخ الامني، أكد على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين بشكل مؤثر، وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية عبر وضع خارطة طريق مناسبة.

وحول مفاوضات رفع الحظر في فيينا، قال سيمون كوفيني ان على جميع الاطراف القيام بالخطوة الاخيرة والعمل على توفير أجواء الثقة للتوصل الى الاتفاق.

يتبع..

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عبداللهيان ونظيره الايرلندي: قرار مجلس الامن حول اليمن لن يحل أزمة هذا البلد

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