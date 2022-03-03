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زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بطائرات عسكرية

زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بطائرات عسكرية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب، اليوم الخميس، إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن "روسيا ستتقدم في بقية أوروبا إذا لم يحدث ذلك".

العالم ـ أوروبا

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "إذا لم تكن لديك القدرة على إغلاق السماء، فأعطني طائرات، وإذا لم يحدث ذلك، لا سمح الله، ستكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التالية، صدقوني"، بحسب "فرانس برس".

كما دعا إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنها "الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب". وقال مخاطبا بوتين: "نحن لا نهاجم روسيا ولا نخطط لمهاجمتها، ماذا تريد منا؟ اترك أرضنا".

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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