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مراسل العالم: مقتل 5 مسلحين من "قسد" وإصابة 7 بقصف مدفعي للجيش التركي على مواقع "قسد" بريف حلب الشمالي الشرقي في سورية

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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