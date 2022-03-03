الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير ألماني يعارض فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا

وزير ألماني يعارض فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس أنه لن يؤيد فرض حظر على واردات الوقود الأحفوري من روسيا.

العالم - أوروبا

وأكد الوزير في مؤتمر صحافي في برلين بعد مباحثات أجراها مع أقطاب الاقتصاد الألماني أن حظر واردات الوقود الأحفوري من روسيا يهدد "السلام الاجتماعي في الجمهورية".

وقال إن ألمانيا تعتمد على روسيا في 55% من واردات الغاز، و 50% من الفحم، و 35% من النفط.

وأضاف هابيك: "نحتاج إلى أن نبقي على إمدادات الطاقة من روسيا.. نحن بحاجة إلى هذه الإمدادات للحفاظ على استقرار الأسعار وأمن الطاقة في ألمانيا".

وأكد هابيك إن بلاده تتوقع أن تكون للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا "تداعيات كبيرة" على اقتصاد ألمانيا.

وقال "تأثير العقوبات والحرب يجعلنا نخشى أن يكون حتى للاضطرابات المحدودة تداعيات كبيرة".

وأضاف أن هذه التأثيرات "متوقعة ويمكن ملاحظتها من الآن في شكل جزئي"، معتبرا أن ألمانيا "تواجه وضعا معقدا في شكل غير مسبوق منذ أعوام عدة".

وأوضح الوزير أن "لدى الشركات الألمانية حوالى عشرين مليار يورو من الاستثمارات في روسيا"، علما أن "شركات التأمين لا تغطي منها سوى 7,4 مليارات يورو".

ولتعويض هذه الخسائر، اعلن روبرت هابيك تخصيص بعض المساعدات للشركات الألمانية الموجودة في روسيا، ولكن من دون أن يحدد قيمة هذه المساعدات. وقال "سنضع برنامجا ائتمانيا (...) لتتمكن الشركات التي تواجه صعوبات من الاستفادة من نسب فائدة ملائمة من الدولة".

وتأتي تداعيات النزاع في أوكرانيا بعدما واجهت ألمانيا لأشهر عدة وباء كوفيد-19، إضافة الى النقص في سلاسل الإمداد العالمية.

وبموجب العقوبات الشديدة التي فرضت على روسيا، أعلنت مجموعات ألمانية عدة تعليق عملياتها في هذا البلد ووقف توريد السلع إليه.

وقالت شركات تصنيع السيارات إنها تواجه مشاكل في سلاسل الإمداد بسبب توقف عمل مزوديها الأوكرانيين.

وأبدى هابيك تخوفه من "انكماش إذا لم يعد الاقتصاد الألماني قادرا على الإنتاج، وهذا يعني أن يحصل السيناريو الأسوأ"، لكنه طمأن "أننا حكومة قادرة على التحرك، نحن بلد قوي (...) ونعمل لعدم حصول ذلك".

وثمة قلق لدى برلين حيال تزويد اقتصادها بما يحتاج اليه من شحنات غاز، وخصوصا أن 55 في المئة من وارداتها على هذا الصعيد مصدرها روسيا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

أمريكا: نستبعد إخراج روسيا من مجلس الأمن

زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بطائرات عسكرية

بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط

جولة ثانية من المحادثات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران لا تسلم كاميرات المراقبة طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق النووي

وزير ألماني يعارض فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا

الشيخ نعيم قاسم: التنسيق بين المقاومة والجيش جعلت الأعداء يعيشون الإرباك

بن سلمان يعلنها مدوية.. "اسرائيل" ليست عدوتنا بل حليف!

أمريكا: نستبعد إخراج روسيا من مجلس الأمن

التحاق عشرات المشمولين بالتسوية في دير الزور وحلب والرقة