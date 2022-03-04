زاخاروفا 'تنصح' أصحاب النزعة الانتقامية في اليابان!

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وذكرت زاخاروفا أن "المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية اليابانية خلال جلسات الاستماع البرلمانية في 28 فبراير، أجرى مقارنة مباشرة بين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودخول جزر الكوريل الجنوبية تحت سيادة روسيا، تاركا من بين قوسين حقيقة أن الجزر المذكورة انتقلت إلى بلدنا بما يتفق تماما مع القانون الدولي في أعقاب نتائج الحرب العالمية الثانية، التي تعرضت فيها اليابان لهزيمة ساحقة".

وأضافت: "أود أن أشير إلى المغزى الانتقامي في تصريحات الدبلوماسي الياباني. نرى هذا دليلا على أن بعض القوى في المؤسسة السياسية اليابانية تضع في اعتبارها إمكانية تحقيق مطالبها الإقليمية ضد روسيا... ننصحكم بنسيان هذا الأمر إلى الأبد".