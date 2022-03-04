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أكبر محطة أوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها

أكبر محطة أوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.

العالم - أوروبا

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".

ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.

في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة، إنه لا يوجد خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا، وذلك على خلفية إندلاع حريق بالمحطة في وقت سابق اليوم.

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