الدليل على ان حركة انصارالله باتت تمثل الخطر الحقيقي لامريكا وحلفاؤها

خاص بالعالم



علّق المحامي عبد الوهاب الخيل على الموضوع فكتب: ان يخصص مجلس الأمن جلسة لفرض عقوبات ضد انصار_الله في خضم إنشغال العالم بفرض عقوبات ضد روسيا، فهذا دليل دامغ على أننا قد اضحينا نمثل تهديد وجودي وخطر حقيقي لامريكا وحلفاؤها. وكله بفضل من الله.

سيد علي الحسيني غرّد على القرار قائلا: قرار مجلس الأمن تحت اقدام المجاهدين الابطال انصار الله ونقول لانصار الله، الله معكم والشرفاء معكم.

مغرد بإسم باحث في العلوم القانونية والسياسية كتب: الشيء الوحيد الذي يمكن النظر إليه في القرار 2624 هو أن جماعة أنصار الله أصبح لها ثقل عالمي، فامتناع أربع دول في مجلس الأمن عن التصويت على القرار _رغم كونه خرج بصياغة مجاملة وحذرة بنفس الوقت_ يؤكد أن الحركة تخطت الثقل الإقليمي إلى العالمي.