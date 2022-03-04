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مصدر مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا

مصدر مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد مصدر مطلع بشان مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" بان القضايا الخلافية بين ايران واميركا مازالت مفتوحة.

العالم - ايران

وقال المصدر بشان بعض التصريحات الواردة حول نهاية المفاوضات: ان القضايا الخلافية مع اميركا مازالت مفتوحة.

واضاف المصدر، بحسب وكالة "ارنا" : لن يكون هنالك اي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء.

وكان رئيسا الوفدين الروسي والفرنسي قد لمحا الى قرب انتهاء المفاوضات حيث كتب رئيس الوفد الروسي ميخائيل اوليانوف في تغريدة على تويتر: ماراثون طويل ومضن، انتهى الان تقريبا.

كما نشر رئيس الوفد الفرنسي فيليب اريرا صورة لفريق الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، موجها الشكر والتقدير لهم لجهودهم التي وصفها بانها كانت مضنية خلال الاشهر الـ 11 الماضية.

يذكر ان مفاوضات رفع الحظر في فيينا تجري الان جولتها الثامنة التي كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وان نجاحها او فشلها متعلق بقرارات سياسية من الاطراف الغربية، فلو اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة فبالامكان حل القضايا العالقة والتوصل الى الاتفاق النهائي في غضون ايام.

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