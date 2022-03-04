هلوسة بايدن وخلطه بين ايران واوكرانيا.. هكذا فسرها علماء النفس؟

خاص بالعالم



فوزي تلمسان علق على الموضوع قائلا: زلة لسان بايدن، حين قال ان بوتين يمكنه تطويق اوكرانيا، غير انه لن يكسب قلوب الشعب "الايراني"، عوض ان يقول الشعب" الاوكراني". عند علماء النفس "زلة اللسان" تعني الكثير، فهي غالبا ما تحدد الشعور الباطني، ان لم اقل تشخصه بطريقة دقيقة.

ابو ابراهيم الشعيبي كتب حول الموضوع: قال بايدن: بوتين بإمكانه تطويق كييف بالدبابات.. لكنه لن يحظى بحب الإيرانيين.. يقصد الأوكرانيين. علامات انزعاج تعلو وجه نائبته "كامالا هاريس" التي لاحظت هذا الخطأ الغريب.. وردة فعلها بحركة شفاهها لحظة "زلة لسان" جو بايدن. كأنها تقول الاوكرانيين.

اما مغرد باسم معجب آل مهدي فقال: زلة لسان؟؟ وجود بايدن في السُلطة كـرئيس لإمريكا زلة بحد ذاتها!!