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الاردن يتابع اجلاء مواطنيه من اوكرانيا

الاردن يتابع اجلاء مواطنيه من اوكرانيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

قال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن المتابعة مستمرة من قبل مركز عمليات الوزارة في عمليات إجلاء الأردنيين من أوكرانيا.

العالم-الأردن

وحسبما نقل موقع الوكيل , أشار ابوالفول إلى أن القناصل يستمرون في السفارات الذين تم ايفادهم إلى مختلف المعابر الحدودية لأوكرانيا مع دول الجوار المعلن عنها بتسهيل عبور الأردنيين، والاطمئنان عليهم وعلى سلامتهم، وصرف وثائق السفر لمن فقد جواز سفره أو انتهت صلاحية جوازه، وتقديم كافة الخدمات اللازمة، وتيسير سفر من يرغب بالعودة إلى المملكة.

وأضاف أبو الفول أن عدد الذين عبروا من اوكرانيا الى كل من بولندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا تجاوز ٦٨٠ من المواطنين الأردنيين وأفراد اسرهم حتى الان.

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الاردن يتابع اجلاء مواطنيه من اوكرانيا

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