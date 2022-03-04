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السيطرة على حريق محطة زابوروجيه للطاقة النووية

السيطرة على حريق محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

العالم - أوروبا

وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".

وفي وقت سابق، أفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع جنوبي أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.

وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية، في بيان يوم الجمعة: "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".

بدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لم يؤثر على معداتها الأساسية.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوروجيه للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".

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السيطرة على حريق محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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