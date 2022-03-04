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موقع اخباري: 'إسرائيل' ضغطت على الإمارات للتصويت لصالح قرار ضد روسيا

موقع اخباري: 'إسرائيل' ضغطت على الإمارات للتصويت لصالح قرار ضد روسيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين"، أنه وبناء على طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغطت "اسرائيل" على الإمارات للتصويت بنعم على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد أن امتنعت أبو ظبي عن التصويت في وقت سابق على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

العالم - أوروبا

وقال الموقع إن المسؤولين الأميركيين شعروا بخيبة أمل بسبب امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على مشروع القرار الذي يندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويصفه بالعدوان.

وأضاف أكسيوس أن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من امتناع الإماراتيين مرة أخرى عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أيدته 141 دولة من أصل 193 دولة، وعارضته 5 دول من بينها روسيا، في حين امتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مسؤول "إسرائيلي" أنه قبل تصويت الأربعاء الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصل وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لبيد بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأخبره أن "إسرائيل" تعتقد أن التصويت في الجمعية العامة لإدانة روسيا سيكون الأمر الصواب".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض ضد المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا.

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