موقع اخباري: 'إسرائيل' ضغطت على الإمارات للتصويت لصالح قرار ضد روسيا

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وقال الموقع إن المسؤولين الأميركيين شعروا بخيبة أمل بسبب امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على مشروع القرار الذي يندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويصفه بالعدوان.

وأضاف أكسيوس أن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من امتناع الإماراتيين مرة أخرى عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أيدته 141 دولة من أصل 193 دولة، وعارضته 5 دول من بينها روسيا، في حين امتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مسؤول "إسرائيلي" أنه قبل تصويت الأربعاء الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصل وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لبيد بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأخبره أن "إسرائيل" تعتقد أن التصويت في الجمعية العامة لإدانة روسيا سيكون الأمر الصواب".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض ضد المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا.