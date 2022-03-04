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الفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الاقصى والابراهيمي

الفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الاقصى والابراهيمي
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، ضمن حملة الفجر العظيم، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان فجر النصر قريب.

العالم-فلسطين

وللأسبوع العاشر تواليًا احتشد آلاف المواطنين في مصليات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة واسعة من النساء والعائلات الذين أمّوا المسجد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم.

ورغم تشديدات الاحتلال والتضييق على المصلين إلّا أن المئات من سكان الضفة الغربية تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء صلاة الفجر , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وانطلقت من الداخل المحتل عدة حالات تقل مصلين ضمن مشروع قوافل الأقصى.

وفي المسجد الإبراهيمي توافد آلاف الفلسطينيين من أنحاء مدينة الخليل للمشاركة في صلاة الفجر.

وامتلأ المسجد بالمصلين الذين أكدوا ضرورة تكثيف الرباط وإعمار المسجد الإبراهيمي لحمايته من التهويد.

وجاء هذا الحشد بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة لجماهير شعبنا الفلسطيني الصَّامد، وأهلنا المرابطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى النّفير العام، والاحتشاد في صلاة فجر اليوم الجمعة جمعة النصر قريب، في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن هذه الحملة المباركة لتمثّل رسالة تحدٍّ بالغة للاحتلال وقادته، ونذيراً له ولجيشه، بأنَّ المساس بالأقصى والمرابطين فيه خط أحمر، وأنَّنا سندافع عنه بكل قوّة، وسنفديه بالأرواح والمهج، وأنَّ (سيف القدس) سيبقى مشرعاً في وجه العدو، حتَّى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق العودة.

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