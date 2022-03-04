شولتس يؤكد أن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في الناتو كان خطوة صحيحة

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وأضاف المستشار الألماني في تصريح صحفي، أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.

وأكدت دول حلف شمال الأطلسي في قمة بوخارست عام 2008 أن لجورجيا وأوكرانيا حق العضوية في المنظمة، وأجلت البت في القضية إلى أجل غير مسمى.

وفي يونيو العام الماضي، أيد قادة الناتو في قمة في بروكسل حق البلدين في الانضمام إلى التكتل العسكري، وأكدوا أن ذلك مرتبط بإجراء إصلاحات، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا.

وفي الوقت الذي تبذل فيه كييف قصارى جهدها منذ سنة 2014 للانضمام إلى حلف الناتو، أكدت موسكو باستمرار رفضها لهذه الخطوة، واعتبرت ذلك تهديدا لأمنها ودعت حلف شمال الأطلسي إلى عدم التوسع شرقا باتجاه حدودها.