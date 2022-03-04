شاهد.. الخزينة التي تمتلكها روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال طفيلي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث:" حتى وإن تم التوقيع على اتفاقية سلام بين روسيا واوكرانيا، فان العملية العسكرية مستمرة لانها تهدف الى نزع سلاح اوكرانيا وحماية سكان منطقة دونباس.

واوضح الطفيلي، أن سبب تباطؤ العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، هو اتخاذ المجموعات النازية المتطرفة في خاركييف وباقي المدن الاوكرانية المدنيين دروعاً بشرية في مواجة الجيش الروسي، مشيرا الى ان القيادات الروسية شددت على عدم التعرض الى المدنيين في عمليتها العسكرية في اوكرانيا من اجل عدم اراقة دماء المدنيين في هذه العملية.

ورأى طفيلي، ان من اولويات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي عدم اطالتها، لان هدف موسكو من هذه العملية هو تحرير مناطق دونباس، والاستيلاء على مناطق البحر الاسود والمحطات النووية الاوكرانية واهمها محطة تشرنوبيل باعتبار انها المحطة الوحيدة في اوكرانيا التي لديها بنية تحتية تستطيع ان تنتج اسلحة وقنابل نووية.

واشار طفيلي الى ان الشعب الروسي يمتلك خاصية معينة الا وهي الوحدة في مقابلة اي خطر خارجي، وكذلك تتربع روسيا في المركز الرابع في الاحتياطات النقدية العالمية ما يعني انها تتمتع بوسادة امان لعدة سنوات من اجل مقابلة العقوبات.