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سيناتور أمريكي ينادي بقتل بوتين والسفير الروسي يرد

سيناتور أمريكي ينادي بقتل بوتين والسفير الروسي يرد
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

وجهت السفارة الروسية في أمريكا، اليوم الجمعة، إدانة وطلب توضيح رسمي للسلطات الأمريكية بشأن تصريحات السيناتور ليندسي غراهام بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - روسيا

ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الخاصة على منصة "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "نطالب بتفسير رسمي وندين بشدة التصريحات الإجرامية لهذا السيناتور الأمريكي".

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن "تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب"، مشيرا إلى أن درجة الخوف من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة للروس تخطت نطاقها المألوف.

وتابع قائلا: "من المستحيل تصديق أن سناتور يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره مرشدًا للبشرية جمعاء ويمكنه أن يدعو إلى الإرهاب والقتل كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".

وفى وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس بأن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام دعا في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الخميس، إلى أن يقوم شخص ما في روسيا باغتيال الرئيس بوتين.

وأدلى "غراهام" في حوار مع قناة "فوكس نيوز" بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها مجدداً بحماس أكبر على ذلك.

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