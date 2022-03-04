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الحسكة.. خروج خط كهرباء عن الخدمة جراء العاصفة الغبارية

الحسكة.. خروج خط كهرباء عن الخدمة جراء العاصفة الغبارية
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تسببت العاصفة الغبارية التي تعرضت لها محافظة الحسكة السورية أمس إلى خروج خط التوتر الكهربائي 230 ك. ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب عن الخدمة.

العالم - سوريا

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن ورشات الشركة تقوم بالكشف على مسار خط التوتر من محافظة الرقة إلى الحسكة لتحديد مكان العطل والمباشرة بإصلاحه لإعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن كون الخط هو المغذي الرئيسي لمدن وأرياف الحسكة.

وأشار إلى أن الشركة ستؤمن حالياً التغذية الكهربائية للخطوط الخدمية المستثناة من برامج التقنين الكهربائي “المياه والمشافي والمخابز والاتصالات” من الكميات المنتجة في منشأة توليد السويدية ريثما يتم إصلاح خط توتر “الطبقة-الأبواب”.

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