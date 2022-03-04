وفاة 5 اشخاص في غزة جراء كورونا

العالم-فلسطين

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

اجراء 1147 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 275) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 1100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 5 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 247113 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 8520 حالة

اجمالي المتعافين 236658 حالة

اجمالي الوفيات 1935 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 84 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠

اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 665837 شخص

المصدر: موقع فلسطين الان