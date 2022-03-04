خبير: امريكا وحلفاؤها لا يبقون خيارا اخر امام روسيا غير قرار الحرب

خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة تطورات الأزمة الاوكرانية في يومها التاسع: ان الولايات المتحدة الامريكية التي تتربع على قمة الاعلام لا تريد ان يكون لها شريك، وعندما روسيا الاتحادية بدأت تأخذ الدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفيتي فيما مضى، وان هناك طموحات روسية محقة ببناء تحالفات على مستوى القارة الارضية، هذا الامر اقلق الادارة الامريكية بان هناك منافس واعد على الساحة الدولية، لذلك بدأت اللعب في الحديقة الخلفية والخاصرة الضعيفة واوكرانيا هي اقرب ما يكون للعب على ارضها والهاء الاتحاد الروسي في ان يبقى ضمن دائرته وبالتالي ابعاده عن الملفات سواء في امريكا اللاتينية او في آسيا او افريقيا، وخاصة انه كان هناك دوراً كبيراً للاتحاد الروسي في التعاون مع ايران في مواجهة الارهاب.

واوضح منصور، ان انه لا يستبعد ان يحصل ايضا اشتباك مع الصين ايضا في القريب العاجل.

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