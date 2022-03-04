الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

خبير: امريكا وحلفاؤها لا يبقون خيارا اخر امام روسيا غير قرار الحرب

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد استاذ العلاقات الدولية في بيروت نزيه منصور، ان عوامل عدة دفعت بروسيا لاتخاذ قرار الحرب بعدما شعرت بان النار سوف تجتاحها، معتبراً ان اميركا وحلفاؤها لا يبقون خيارا اخر امام روسيا غير قرار الحرب.

خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة تطورات الأزمة الاوكرانية في يومها التاسع: ان الولايات المتحدة الامريكية التي تتربع على قمة الاعلام لا تريد ان يكون لها شريك، وعندما روسيا الاتحادية بدأت تأخذ الدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفيتي فيما مضى، وان هناك طموحات روسية محقة ببناء تحالفات على مستوى القارة الارضية، هذا الامر اقلق الادارة الامريكية بان هناك منافس واعد على الساحة الدولية، لذلك بدأت اللعب في الحديقة الخلفية والخاصرة الضعيفة واوكرانيا هي اقرب ما يكون للعب على ارضها والهاء الاتحاد الروسي في ان يبقى ضمن دائرته وبالتالي ابعاده عن الملفات سواء في امريكا اللاتينية او في آسيا او افريقيا، وخاصة انه كان هناك دوراً كبيراً للاتحاد الروسي في التعاون مع ايران في مواجهة الارهاب.

واوضح منصور، ان انه لا يستبعد ان يحصل ايضا اشتباك مع الصين ايضا في القريب العاجل.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

روابط ذات صلة

شاهد: من المتضرر ومن المستفيد في العقوبات على روسيا؟

اكبر مفاعل نووي باوروبا يتعرض لقصف باوكرانيا.. حدث يهز اوروبا بالكامل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة

شاهد.. 30 قتيلا و56 جريحا في انفجار مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

شولتس يؤكد أن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في الناتو كان خطوة صحيحة

الاحتلال يفرج عن الاسير بشكار بعد 20 عاما

منیب المصری يعيد وسام الجوقة الفرنسي

اللوبي الصهيوني يطالب امازون بعدم بيع منتجات بشعارات تحمي فلسطين