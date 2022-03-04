الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢
١١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بن راشد يزور جناح سوريا في إكسبو.. "سوريا الثقافة والحضارة"

بن راشد يزور جناح سوريا في إكسبو..
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

علق حاكم دبي محمد بن راشد على زيارته جناح سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أمس الخميس، مشيدا بثقافة وحضارة سوريا.

العالم - الإمارات

وكتب بن راشد عبر حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020.. سوريا الثقافة.. سوريا الحضارة.. سوريا الأبجدية.. سوريا اكتشاف الزراعة.. سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".

وأضاف آل مكتوم: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم.. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".

كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".

تستضيف إمارة دبي أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس الجاري.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وفد من الدومينيكان يزور جناح سوريا في اكسبو 2020 دبي

اكسبو 2020.. جناح إيران يعج بمحبي الفن والآثار الثقافية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان: يتوقف المجيء الى فيينا على رعاية خطوطنا الحمراء

شاهد بالوثيقة.. السنغال تتهم سفارة أوكرانيا بتجنيد مواطنيها كمتطوعين للحرب ضد روسيا

رئيسي يتفقد الجزيرة الايرانية الوحيدة في بحر قزوين + فيديو

قوى العدوان تستمر الخروقات في الحديدة وتشن غارات على محافظات يمنية

وزير خارجية العراق يتابع أوضاع مواطنيه في أوكرانيا

موريتانيا تعلن موعد إجلاء طلابها العالقين في أوكرانيا