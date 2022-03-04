بن راشد يزور جناح سوريا في إكسبو.. "سوريا الثقافة والحضارة"

العالم - الإمارات

وكتب بن راشد عبر حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020.. سوريا الثقافة.. سوريا الحضارة.. سوريا الأبجدية.. سوريا اكتشاف الزراعة.. سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".

وأضاف آل مكتوم: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم.. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".

كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".

تستضيف إمارة دبي أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس الجاري.