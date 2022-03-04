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أ ف ب: زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات "أقوى" على موسكو بعد تعرض منشأة زابوريجيا النووية للقصف

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

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