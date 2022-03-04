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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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امير عبداللهيان يشيد بجهود منسق الاتحاد الاوروبي في محادثات فيينا ويعلن استعداد طهران للتوصل الى اتفاق جيد وسريع
امير عبداللهيان: سنكون مستعدين للحضور في فيينا متى ما وافق الغربيون على خطوطنا الحمراء العالقة والمعلنة من قبل
وكالة انترفاكس: روسيا تحجب هيئة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة وإذاعة دويتشه فيله ووسائل إعلام أخرى لنشرها معلومات زائفة
وزير الدفاع البريطاني: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب بالنار ب"مهاجمة محطة للطاقة النووية" في جنوب شرق أوكرانيا
أ ف ب: زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات "أقوى" على موسكو بعد تعرض منشأة زابوريجيا النووية للقصف
غروسي: الجانب الاوكراني هو من يشغل محطة زابوريجيا التي يسيطر الجانب الروسي عليها عسكريا
غروسي: لن نتجاهل طلب اوكرانيا للمساعدة وسنتعامل معه بكل ترحيب
غروسي: النزاهة المادية للمفاعل تم التفريط به ولكن لم يكن اي تسريب للمواد الاشعاعية
غروسي: أجهزة رصد الإشعاع في محطة زاباريجيا الاوكرانية تعمل بالكامل
غروسي: الوضع في زاباريجيا لا يزال متوترا للغاية ويمثل تحديا
وزير الدفاع البريطاني: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب بالنار ب"مهاجمة محطة للطاقة النووية" في جنوب شرق أوكرانيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش
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