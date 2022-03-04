الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعلات زابوروجيه لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية

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وحسب "رويترز"، قال غروسي إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.

وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن شخصين أصيبا في زابوروجيه، ليسا من العاملين أو الفنيين لكن من الطاقم الأمني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية.

وأضاف كوناشينكوف: "في حوالي الساعة 2 صباحًا، أثناء القيام بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريبة أوكرانية، أطلقت النار من نوافذ عدة طوابق في مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة، وتمكنت قواتنا من الرد على مصدر الإطلاق".

وتابع كوناشينكوف: "تصريحات زيلينسكي حول التهديد المزعوم لمحطة طاقة نووية ومفاوضاته مع واشنطن ولندن لا تترك مجالًا للشك. إن الغرض هو محاولة لاتهام روسيا بخلق مصدر للتلوث الإشعاعي".

وأعلنت الوكالة الدولية، أن أوكرانيا أكدت عدم تضرر أي معدات أساسية في محطة زابوريجيه، ولم ترصد تغيّرا في مستوى الإشعاعات.

هذا وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، الجمعة، أن الحريق الذي اندلع عند محطة زابوريجيه للطاقة النووية أتى على مبنى للتدريب، مؤكدة أن النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وقد تمت السيطرة على الحريق.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم اليوم، إن المفاعلات في محطة زابوريجيه الأوكرانية للطاقة النووية "محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق المفاعلات بأمان".