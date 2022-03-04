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شاهد..على ماذا تراهن روسيا في مجلس الأمن؟

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو إن الجماعات الاوكرانية هي التي تقوم بقصف المنشآت النووية الاوكرانية وليس القوات الروسية.

العالم - خاص بالعالم

واوضح شعيتو في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال التغطية الخاصة بتطورات الازمة الاوكرانية في يومها التاسع، ان الدول التي صوتت ضد روسيا في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة الاميركية و141 دولة تابعة لها، وهذه الدول بمواقعهم الجغرافية وعدد سكانهم لا يمثلون الذين امتنعوا عن التصويت الذي يعادلون 60 بالمئة من سكان الكرة الارضية، مشيرا الى انه وفقاً للعدد فان الدول التي تقف مع روسيا تمثل أكثر شعوب العالم.

واشار شعيتو الى ان مجلس الامن يمارس عدائية ضد روسيا، موضحا ان روسيا ستتخذ حق الفيتو اذا ما تعرض مجلس الامن لسياساتها ومواقفها التي تعلن عنها او تمارسها.

واكد شعيتو، ان العالم امام واقع وتحول جوهري واستراتيجي جديد في العلاقات الدولية، حيث انتهى القطب الواحد في العالم وحاليا يخرج الى تعدد الاقطاب محورها الصين، روسيا، والولايات المتحدة الاميركية.

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