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قوى العدوان تستمر الخروقات في الحديدة وتشن غارات على محافظات يمنية

قوى العدوان تستمر الخروقات في الحديدة وتشن غارات على محافظات يمنية
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

استمرت قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 22 غارة على محافظتي حجة ومأرب وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 192 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية وحيس، وثماني غارات للطيران الحربي على الفازة والحيمة بمديرية التحيتا،

وتضمنت الخروقات تحليق تسع طائرات حربية في أجواء الفازة والجراحي وحيس والجبلية وسبع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وارتكبت قوى العدوان 31 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 167 صاروخاً وقذيفة و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية حرض وغارتين على مديرية حيران بمحافظة حجة، كما شن أربع غارات على مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على الأجاشر وغارتين على البقع قبالة نجران.

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