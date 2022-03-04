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امير عبداللهيان يشيد بجهود منسق الاتحاد الاوروبي في محادثات فيينا ويعلن استعداد طهران للتوصل الى اتفاق جيد وسريع

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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