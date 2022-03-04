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وسط تصدي مقاومون لقوات الاحتلال... اعتقال ستة شبان من جنين

وسط تصدي مقاومون لقوات الاحتلال... اعتقال ستة شبان من جنين
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصدى مقاومون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار خلال اقتحامها بلدتي قباطية وبرقين في جنين.

كما شهدت البلدتان مواجهات شديدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت عدداً من المنازل.

بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدتي "قباطية وبرقين".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قتيبة محمد عتيق، وطارق صباح، وسيف صباح من بلدة برقين بجنين، كما اعتقلت الشابين محمد زكارنة ومحمد كميل، من بلدة قباطية جنوب المدينة.

إلى ذلك، فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل في ضاحية البلدية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت ضاحية البلدية بالقرب من دوار مقبرة الشهداء وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: لؤي الجمل، وإياد الجمل، وعبد الرحمن الجمل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، في حين بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، منهم (14) في القدس المحتلة.

وبيّن أن عدد عمليات إطلاق النار بلغ (52) عملية، وعمليتي طعن أو محاولة طعن، و(7) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية دهس واحدة.

ووفق التقرير، فقد اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مناطق في جنين ونابلس عدة مرات في محاولة لاعتقال مواطنين.

وأشار بهذا السياق إلى مواصلة الشبان والمقاومين التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، إذ شهدت الضفة والقدس (225) عملية القاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

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وسط تصدي مقاومون لقوات الاحتلال... اعتقال ستة شبان من جنين

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