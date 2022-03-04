شاهد..تعليق طهران حول آخر اخبار محادثات فيينا لإلغاء الحظر

العالم - خاص بالعالم

الوصول الى خط النهائية في محادثات فيينا لالغاء الحظر، بحاجة الى قرارات حاسمة لبعض القضايا التي مازالت عالقة، وتحتاج الى ايجاد حلول لها، فالاقتراب من مرحلة الحسم بحسب مصادر قريبة جدا من المفاوضات كوزارة الخارجية الاميركية والمندوب الروسي في المحادثات ميخائيل اوليانوف، لا يعني التوصل الى اتفاق لا يتضمن حلول القضايا الخلافية المتبقية والمتعلقة الغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم ضمانات، وهو ما اكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، الذي اوضح ان الاخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد والذي يتضمن حل وتسوية لجميع القضايا المهمة المتبقية وهو ما يحتاج الى جهود مضاعفة.

تاكيد طهران انه لن يكون هناك اي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء، يفند كل ما تم تسريبه في وسائل الاعلام عن نص للاتفاق المزمع توقيعه بين مجموعة اربعة زائد واحد وايران، والذي يأتي بحسب محللين سياسيين في اطار الحرب النفسية التي تشن بهدف التأثير على الموقف الجمهورية الاسلامية، التي اعلنت منذ بداية عملية التفاوض انها ليست مستعدة للتراجع عن مصالحها الوطنية والتنازل عن خطوطها الحمراء.

موقف لم يتغير رغم التشويش الاسرائيلي وتلميحات وسائل الاعلام الغربية الى ان كبير المفاوضيين الايرانيين علي باقري كني، يحاول تعطيل المفاوضات اثر المشاورات التي عاد بها من طهران باتخاذه مواقف متشددة، بل على العكس تماما فاللقاءات الثنائية التي يجريها باقري كني، وزيارة رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي لطهران لحل بعض الملفات المتعلقة باتفاق الضمانات بين الجانبين، تؤكد سعي ايران الدائم للتوصل الى اتفاق جيد.