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أمين عام حلف الأطلسي: الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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