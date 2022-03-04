زاخاروفا: الغرب ينفذ جزءا من خطة لتدمير روسيا من خلال أوكرانيا

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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة لقناة "زيفزدا" الروسية إن "ما تقوم به الدول الغربية من خلال أفعالها في أوكرانيا هي جزء من خطة ضخمة لتدمير روسيا".

وأضافت زاخاروفا: "كل ما يفعلونه الآن هو في الأساس جزء من خطة أكبر وجميعهم يقولون نفس الشيء: نريد تدمير الاقتصاد الروسي ونريد تدمير روسيا".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.