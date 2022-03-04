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ستولتنبرغ: حلف الناتو يرفض فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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