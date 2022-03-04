مباحثات ايرانية روسية حول التعاون في مجال مشاريع سكك الحديد

العالم - ايران

واستعرض الجانبان الايراني والروسي في هذا اللقاء آخر تطورات التعاون في مشاريع السكك الحديدية ، بما في ذلك ممر "شمال – جنوب" وكهربة سكة حديد "كرمسار- إينجه برون" (شمال شرق ايران).

ونوه جلالي الى أنه خلال زيارة الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، لموسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، استعرض الجانبان التعاون في هذا الجانب ، وشددا على أهمية ممر "شمال – جنوب".

وأشار إلى تصريحات الرئيس الإيراني ، وتابع أن هذه المسألة تجري متابعتها بجدية في الحكومة الإيرانية الجديدة ، ولا شك أن استكمال بعض مشاريع السكك الحديدية داخل إيران سيوفر أرضية للنقل والشحن المشترك بين البلدين.

بدوره قال المسؤول الروسي: لحسن الحظ ان العلاقات بين البلدين تتطور ونحن ندرس الحلول لتطوير التعاون في هذا المجال وفقا لتعليمات كبار المسؤولين في البلاد.

وأكد كذلك على تشكيل مشغل واحد من أجل متابعة القضايا التي تهم الطرفين في هذا القطاع.

ويربط ممر النقل "شمال – جنوب" شمال أوروبا بشرق آسيا عبر إيران وجمهورية أذربيجان وروسيا ، وكان الهدف الأولي للمشروع هو ترانزيت خمسة ملايين طن من البضائع سنويًا عبر هذا الممر.

وفي عام 2019 ، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين رؤساء إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان لاستكمال ممر "شمال – جنوب".