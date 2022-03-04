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الجماعات الارهابية في سوريا ترسل مقاتليها إلى أوكرانيا

الجماعات الارهابية في سوريا ترسل مقاتليها إلى أوكرانيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر اعلامية كردية ان فصائل مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" في سوريا فتحت باب التسجيل امام العناصر للقتال في أوكرانيا.

العالم - سوريا

وافاد مصدر خاص من داخل مدينة عفرين التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة ، بأن كل من فصائل " فيلق الشام _ الحمزات _ العمشات _ أحرار الشرقية " قد فتحت باب التسجيل أمام عناصرها وأمام المستوطنين القاطنين في المدينة ، مستغلين اوضاعهم المادية الضعيفة براتب 6000$ دولار للقتال في أوكرانيا .

ووفقاً للمعلومات فقد طالبت الاستخبارات التركية من قادات فصائل المسلحة السورية تحضير 2000 عنصر كدفعة أولى لإرسالهم إلى أوكرانيا عند الحاجة.

وأكد المصدر بأن قادة الفصائل طلبوا مبلغ 6000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر للقتال في أوكرانيا .

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قواته بلاده في حربه مع روسيا منذ أكثر من أسبوع.

ولا تتردد فصائل الجماعات المسلحة في إرسال عناصرها للقتال خارج سوريا مقابل الحصول على أموال، وسبق أن قام قادة الفصائل بسرقة الرواتب المخصصة للعناصر.

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