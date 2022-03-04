الأمين العام لحلف الناتو: الحلف لن يدخل حربا مع روسيا

العالم - خاص بالعالم

قال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "لكننا سنفعل ما بوسعنا حتى لا يمتد النزاع الى ما بعد اوكرانيا، نطالب بوتين بوقف الحرب ضد اوكرانيا فورا وسحب كل قواته والانخراط في الجهود الدبلوماسية بنوايا حسنة، واذا عملنا على فرض حظر طيران في الاجواء الاوكرانية سنصل الى حرب شعواء، واتفقنا على ضرورة عدم تحليق طائرات الناتو في اجواء اوكرانيا او وجود قوات للحلف على ارضها".

هذا وقد اعلن الحاكم الإقليمي لمدينة ميكولاييف الأوكرانية أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود.



وقال الحاكم فيتالي كيم، إن القتال بين القوات الاوكرانية والروسية يدور في أجزاء من المدينة. من جانب اخر أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك عن فرض السيطرة على ست وثلاثين منطقة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

واضاف ان المناطق المحررة مليئة بالمتفجرات التي خلفتها القوات الأوكرانية، واوضح المقر ان قواته تتحضر لتحرير مدينتي فولنوفاكا وماريوبول.