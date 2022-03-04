محاولات إسرائيلية لعرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بإن الأجندة الرئيسية لغروسي خلال هذه الزيارة إلى إيران هي البحث والتشاور بشأن بعض القضايا المتعلقة بالضمانات. وفي السياق، تحاول وسائل الإعلام والمسؤولون الصهاينة، عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططهم السياسية ضد إيران.

وفي هذا الصدد، تحدث رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت، مع غروسي قبل زيارته لإيران!

لم يكن الكيان الصهيوني مستعداً أن يكون عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأنتج سراً عدة رؤوس حربية نووية، كشف عنها للعالم لاحقا أحد علماءه النوويين. ورغم ذلك حاول الكيان بمساعدة أمريكا على مدار العشرين عاماً الماضية تعطيل مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططه السياسية والتآمرية ضد إيران، ومن خلال تقديم مزاعم مختلفة، أبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التنفيذ المبدئي لأعمالها.

لقد شكل الضغط الشديد الذي مارسته أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية مراراً تحديات كبيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. والآن تعتبر زيارة غروسي لإيران يوم السبت اختباراً وفرصة يمكنه اغتنامها للمساعدة في إعادة بناء اعتبار الوكالة.