الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء مسجد بيشاور في باكستان إلى 56 قتيلا و194 جريحا

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد تفجير مسجد بباكستان.. الحكيم يدعو لتجفيف منابع الارهاب

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس

بالفيديو..تفاصيل مجزرة مسجد بيشاور شمال غرب باكستان

السفير خضور يجدد موقف سوريا الداعم لروسيا

اصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

هل اقتربت ايران والدول العظمى من الاتفاق في فيينا؟