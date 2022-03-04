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دبلوماسيون:مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة بشأن تداعيات سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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