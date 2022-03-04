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نائب عراقي يكشف اسباب تمنع تقديم موازنة 2022 للبرلمان

نائب عراقي يكشف اسباب تمنع تقديم موازنة 2022 للبرلمان
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب العراقي أحمد الربيعي، اليوم الجمعة، أن موعد حسم موازنة 2022، غير معلوم لسببين اثنين.

العالم - العراق

وقال الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخلافات السياسية الحالية لها تأثير مباشر وغير مباشر على حسم ملف الموازنة"، لافتاً إلى أن "موعد حسم الموازنة غير معلوم لسببين لأن الحكومة الحالية تصرف الأعمال ولا صلاحية لها بإقرارها فضلاً عن عامل الخلافات السياسية".

وأضاف، أن "الموازنة الجديدة سوف تتأخر لحين تشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار أنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقدم مشروع الموازنة، لأن ذلك يتعارض مع مهامها".

ولفت إلى أن "الموضوع سيأخذ وقتاً ليس بالقليل لحين انتهاء الاشكالات الحالية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية واختيار الكتلة الأكبر والكابينة الحكومية"، مشيراً إلى أنه "ليست هناك مؤشرات واضحة على التوافقات بالرغم من طموحنا وحثنا ودفعنا باتجاه تقريب وجهات النظر وحسم الأمر".

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