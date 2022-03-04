اصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

العالم - فلسطين

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة، في باب الزاوية وشارع الشهداء؛ احتجاجًا على توسعة الحاجز العسكري المقام على مدخل الشارع.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، على المحتجين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

ووسّعت قوات الاحتلال -أمس- محيط الحاجز العسكري، حيث نقلت المكعبات الإسمنتية مسافة 50 مترًا باتجاه منطقة باب الزاوية.

ويؤدي هذا الإجراء الصهيوني إلى زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم في تلك المنطقة الحيوية، والتي تمثل مركزًا تجاريًّا مهمًّا لأهل المدينة وزائريها.

كما أصيب عشرات المواطنين الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت مسيرات رافضة للبؤر الاستيطانية في بيتا وبيت دجن عقب صلاة الجمعة، وتوجه المشاركون إلى جبل صبيح ببيتا والمنطقة الشرقية ببيت دجن.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت على الطواقم الطبية.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 102 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات في بيت دجن وبيتا، منهم 26 بالرصاص المعدني.

كما تم الاعتداء على سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بالرصاص المطاطي ما أدى لإصابة ضابط إسعاف بالرصاص المطاط بالكتف واليد، وتحطم الزجاج الخلفي للسيارة.