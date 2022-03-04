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رئيسي: دول المنطقة لديها رغبة جادة في توطيد العلاقات مع إيران

رئيسي: دول المنطقة لديها رغبة جادة في توطيد العلاقات مع إيران
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان دول المنطقة لديها رغبة جادة في توطيد العلاقات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وقال إبراهيم رئيسي ، مساء اليوم الجمعة في كلمته امام عدد من المفكرين والنخب وحشد من أهالي محافظة كلستان: إن جميع دول منطقة رابطة الدول المستقلة وغيرها في المنطقة لديها رغبة جادة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران.

واضاف: "على محافظاتنا الحدودية إقامة علاقات مع دول الجوار بالتعاون مع وزارة الخارجية ، وقد وجهنا هذه التعليمات للمحافظين بهذا الصدد".

وتابع: "لدينا أفضل الاسواق في المنطقة وعلينا استخدام هذه الامكانية".

ولفت رئيسي إلى المحادثات مع تركمانستان بشأن الغاز، موضحاً: بفضل نتائج هذه المحادثات لم تحدث أية انقطاعات للغاز في البلاد.

وأشار إلى زيارته لمنطقة اينجه برون الحرة، مؤكدا : "يجب تفعيل هذه المنطقة الحرة في أسرع وقت ممكن".

وفي سياق آخر عدّ محافظة كلستان بمثابة رمز للوحدة ويجب تقدير قيمتها.

وعدّ كلستان من المحافظات التي يولي الإهتمام بها.

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