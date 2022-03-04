أوكرانيا.. مدينة تلو الأخرى تسقط تحت سيطرة القوات الروسية

العالم - خاص بالعالم

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة ميكولاييف الأوكرانية إن القتال بين القوات الاوكرانية والروسية يدور في أجزاء من المدينة.

فيما أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك عن فرض السيطرة على 36 منطقة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

واضاف ان المناطق المحررة مليئة بالمتفجرات التي خلفتها القوات الأوكرانية، واوضح المقر ان قواته تتحضر لتحرير مدينتي فولنوفاكا وماريوبول.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 1812 منشأة عسكرية اوكرانية، بينها مراكز قيادة واتصال وانظمة صاروخية مضادة للطائرات بالاضافة الى تدمير طائرات حربية ودبابات ومدفعية.

كييف اعلنت أن القوات الروسية دخلت أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب البلاد، وذلك بعد اندلاع حريق في جزء من المنشأة جراء تعرضها للقصف.

وقالت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية إن القوات الروسية احتلت اراضي المحطة النووية، واضافت أن طاقم التشغيل يتحكم بأقسام الطاقة ويؤمن تشغيلها، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل اي تغيير في الوضع الإشعاعي.



من جهتها ألقت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية هجوم على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا على مخربين أوكرانيين ووصفته بأنه استفزاز وحشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي وإن المنطقة تخضع للسيطرة الروسية منذ الـ28 من الشهر الفائت، واتهم مجموعة تخريبية أوكرانية بإطلاق النيران على الجنود الروس ثم اضرام النيران في مجمع تدريب يقع خارج محطة الطاقة.

ويتعارض كلام المتحدث الروسي مع الرواية الأوكرانية للأحداث، حيث تتهم القوات الروسية بمهاجمة المحطة.