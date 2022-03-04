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الإطار التنسيقي يعلن موقفه من حضور جلسة البرلمان العراقي غدا

الإطار التنسيقي يعلن موقفه من حضور جلسة البرلمان العراقي غدا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، عارف الحمامي، اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي لن يقاطع جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

العالم - العراق

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، غداً السبت، جلسة تتضمن "التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية" بالإضافة إلى "تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب"، وفق بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وقال الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، سيمر داخل قبة البرلمان، كون الأغلبية موجودة ولا يحتاج للثلثين".

وأضاف، أن "حرية التصويت مفتوحة للجميع سواء بالموافقة او عدم الموافقة".

ومنتصف شباط الماضي، أعلن البرلمان وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لـ60 مرشحاً، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية.

لكن يوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.

وكان من بين المرشحين الجدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وذلك بعد استبعاد مرشح الحزب، هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وكان عدد المرشحين بلغ أول الأمر 25 مرشحاً، قبل استبعاد المحكمة الاتحادية زيباري.

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